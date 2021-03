Ostia | Unione Inquilini | ottenuto incontro con presidente Inps

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – La grande partecipazione di oggi al presidio organizzato dae tantissimi gruppi, associazioni del territorio ha portato all’apertura di un tavolo con ildell’Pasquale Tridico per strappare all’abbandono le palazzine a Largo delle Sirene. “Una tappa importante per le tante associazioni che hanno aderito al presidio e che ringrazio perche’ in questo periodo di crisi si sono rilevate il sostegno piu’ importante per tutte le persone in difficolta’ sul territorio”. Cosi’ Emanuela Isopo di. Prosegue Isopo: “Il problema della casa sta diventando drammatico e nonostante il blocco degli sfratti fissato al 30 giugno, le amministrazioni non hanno pianificato alcuna politica abitativa strutturale ...

