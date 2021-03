Olbia | riscontrate altre 4 positività | interrotta l’attività della squadra Il comunicato

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dall’ultimo ciclo di tamponi, sono emersequattronel gruppodell’. Comedalla società sarda, le autorità sanitarie hanno disposto l’interruzione temporanea deldel gruppo. Questa la nota ufficiale: “La Società comunica che, in seguito al ciclo di tamponi molecolari effettuato nella giornata di ieri, sono emersequattroal Covid-19 che si aggiungono al caso accertato nella giornata di mercoledì. In ragione di ciò, si rende noto che le autorità sanitarie hanno disposto l’interruzione temporanea deldel gruppo. I tesserati positivi si trovano in isolamento, monitorati dallo staff sanitario del club e dal ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Olbia riscontrate

alfredopedulla.com

E' lo stesso primo cittadino Mario Mulas a farne nota con un post sui social: "Vi aggiorno sulla situazione delle positivitàdopo i tamponi di ieri al Mater. Sono stati riscontrati ...Si legge nel documento dell'Arst che 'Si conferma, come disposto dal Comune di, a partire dal ... durante le forti piogge estive, sono stateanomalie nel funzionamento della rete ...Per il numero uno dei bianchi il calcio di questa categoria va cambiato. Ufficializzate le date dei recuperi con Pistoiese e Carrarese Attraverso una nota, l’Olbia Calcio ha fatto sapere che “nella gi ...Primo caso di positività al Covid all'Olbia: lo comunica la società, senza specificare se si tratti o meno di un giocatore, a 4 giorni dal ritorno in campo nel campionato di Serie C. Domenica, dopo i ...