Non si ferma il contagio a Torre Annunziata, ancora un morto e sindaco positivo (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo attraverso una nota è il suo ufficio stampa. Il primo cittadino, già assente all'ultimo consiglio comunale, dopo avere manifestato problematiche riconducibili al virus, si trova in isolamento presso la propria abitazione. Al momento però non presenta particolari sintomi. La notizia della positività al tampone arriva nel giorno in cui dal Comune hanno fatto sapere come i casi attivi nella città vesuviana sono scesi sotto quota 500, in virtù dei 17 nuovi contagi accertati e le contemporanee 59 guarigioni. Salito invece a quota 75 il numero dei morti da inizio pandemia, visto che nelle ultime ore è stato segnalato il decesso di un uomo di 65 anni. "L'Amministrazione Comunale –

