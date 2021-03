Neve in Toscana, anche a bassa quota: allerta giallo. L’arrivo della primavera è rinviato (Di venerdì 19 marzo 2021) Domenica 21 marzo, secondo il calendario è l'equinoziuo di primavera. Ma sullì'Appennino toiscano è ancora inverno: lo dice la Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale, che ha emesso un codice giallo per Neve per le aree appenniniche del Mugello, Valtiberina e Romagna Toscana. La validità è dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani, sabato 20 marzo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 marzo 2021) Domenica 21 marzo, secondo il calendario è l'equinoziuo di. Ma sullì'Appennino toiscano è ancora inverno: lo dice la Sala Operativa Unificata PermanenteProtezione civile regionale, che ha emesso un codiceperper le aree appenniniche del Mugello, Valtiberina e Romagna. La validità è dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani, sabato 20 marzo L'articolo proviene da Firenze Post.

