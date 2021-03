Nembro, un anno fa lo stop alle campane: “Troppi morti”. Ora i rintocchi tornano per ricordare chi non c’è più: “Comunità più unita” (Di venerdì 19 marzo 2021) Un anno fa a Nembro le campane smisero di suonare “a morto” per i Troppi defunti. In questo comune della Val Seriana si arrivavano a celebrare anche quindici funerali al giorno. E così, come era già accaduto in passato con altre epidemie, si era deciso di “non accrescere il clima di angoscia che era diventato insostenibile”. Dodici mesi dopo, le campane sono tornate a suonare. Ieri sera in tutta la provincia si sono susseguiti i rintocchi per ricordare tutte le vittime del Covid. Da Bergamo fino all’alta Val Seriana. “Abbiamo suonato perché i morti sono stati tanti e vogliamo ricordarli tutti”, spiega Nicola Persico, della Federazione Campanari Bergamaschi. A Nembro, il curato don Matteo Cella si commuove quando ripensa a quei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Unfa alesmisero di suonare “a morto” per idefunti. In questo comune della Val Seriana si arrivavano a celebrare anche quindici funerali al giorno. E così, come era già accaduto in passato con altre epidemie, si era deciso di “non accrescere il clima di angoscia che era diventato insostenibile”. Dodici mesi dopo, lesono tornate a suonare. Ieri sera in tutta la provincia si sono susseguiti ipertutte le vittime del Covid. Da Bergamo fino all’alta Val Seriana. “Abbiamo suonato perché isono stati tanti e vogliamo ricordarli tutti”, spiega Nicola Persico, della Federazione Campanari Bergamaschi. A, il curato don Matteo Cella si commuove quando ripensa a quei ...

Advertising

mariocalabresi : Oggi è la prima #GiornataNazionale per le vittime del #Covid, ad un anno da quella terribile foto. Dal ricordo dell… - ilfattovideo : Nembro, un anno fa lo stop alle campane: “Troppi morti”. Ora i rintocchi tornano per ricordare chi non c’è più: “Co… - PaolaUgolini4 : RT @mariocalabresi: Oggi è la prima #GiornataNazionale per le vittime del #Covid, ad un anno da quella terribile foto. Dal ricordo delle vi… - annatalami : RT @mariocalabresi: Oggi è la prima #GiornataNazionale per le vittime del #Covid, ad un anno da quella terribile foto. Dal ricordo delle vi… - Annamarifenny : RT @mariocalabresi: Oggi è la prima #GiornataNazionale per le vittime del #Covid, ad un anno da quella terribile foto. Dal ricordo delle vi… -