Nazionale | i convocati di Mancini | ci sono Meret | Di Lorenzo e Insigne

La Nazionale di Roberto Mancini si prepara a tornare in campo per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. L'Italia dovrà affrontare l'Irlanda del Nord (25 marzo), la Bulgaria (28/3) e la Lituania (31/3) ed è stato diffuso l'elenco dei giocatori convocati. Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu. Difensori: Acerbi, Bastoni*, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Ferrari, Florenzi, Lazzari, Mancini, Spinazzola, Toloi. Centrocampisti: Barella, Castrovilli, Cristante, Locatelli, Mandragora, Pellegrini, Pessina, Ricci*, Sensi*, Soriano, Verratti. Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Caputo, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne, Kean. *la risposta alla convocazione del calciatore, attualmente sottoposto a misure sanitarie restrittive, è ...

