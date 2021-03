Monitoraggio Iss, curva contagi in frenata: Rt nazionale resta all’1,16 (Di venerdì 19 marzo 2021) Monitoraggio Iss oggi, la curva dei contagi è in frenata e l’indice Rt su base nazionale resta all’1,16, lo stesso valore di sette giorni fa. E’ il dato più importante che emerge dal Monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità che per il resto conferma la gravità della situazione della pandemia da Covid in Italia. In questo momento è riunita la cabina di regia con il ministero della Salute per decidere i nuovi colori delle regioni. (prosegue dopo la foto) Monitoraggio Iss oggi: l’incidenza dei casi resta molto alta in 5 regioni Che la curva dei contagi sia ancora da tenere sotto controllo emerge dai dati sull’incidenza. “Si osserva un ulteriore aumento dell’incidenza a ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021)Iss oggi, ladeiè ine l’indice Rt su base,16, lo stesso valore di sette giorni fa. E’ il dato più importante che emerge dalsettimanale dell’Istituto superiore di sanità che per il resto conferma la gravità della situazione della pandemia da Covid in Italia. In questo momento è riunita la cabina di regia con il ministero della Salute per decidere i nuovi colori delle regioni. (prosegue dopo la foto)Iss oggi: l’incidenza dei casimolto alta in 5 regioni Che ladeisia ancora da tenere sotto controllo emerge dai dati sull’incidenza. “Si osserva un ulteriore aumento dell’incidenza a ...

Advertising

istsupsan : ??AL VIA DUE STUDI ISS PER MONITORAGGIO POST VACCINAZIONE #COVID19 ??Ricerche su risposta immunitaria umorale e cel… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: in Lombardia Rt a 1.13, dati da arancione - RaiNews : Monitoraggio settimanale della Cabina di Regia #coronavirus - zazoomblog : Monitoraggio Iss curva contagi in frenata: Rt nazionale resta all’116 - #Monitoraggio #curva #contagi - UrbanPost_It : #COVID19 il monitoraggio settimanale #ISS -