Mitsubishi resta in Europa | dal 2023 in gamma modelli prodotti da Renault

(Di venerdì 19 marzo 2021) Si apre una nuova fase nella collaborazione fra il GruppoMotors Corporation: i due gruppi, membri dell’Alleanza che include anche Nissan, vedranno a partire daluna sorta di integrazione sul mercato europeo, dovecommercializzerà due ‘veicoli gemelli’negli stabilimenti del Gruppo, basati sulle stesse piattaforme, ma con alcune differenze che riflettono il proprio dna. La casa giapponese così manterrà la presenza sul mercato europeo grazie a un mix del modello Eclipse Cross Phev die dei “veicoli gemelli” sviluppati dal gruppo francese. Una soluzione, si sottolinea in una nota, che va “in linea con quanto annunciato dall’Alleanza a Maggio 2020” e che vede Nissan,e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mitsubishi resta

Yahoo Notizie

La situazione fra i "Major Market" Alla Germaniail primato per numero di nuove ... a Bmw Group, a Toyota Group, Daimler AG, Ford, Volvo, Nissan, Mazda, Jaguar Land Rover,e Honda. ...La casa giapponese così manterrà la presenza sul mercato europeo grazie a un mix del modello Eclipse Cross Phev die dei 'veicoli gemelli' sviluppati dal gruppo francese. Una soluzione, si ...Si apre una nuova fase nella collaborazione fra il Gruppo Renault e Mitsubishi Motors Corporation: i due gruppi, membri dell'Alleanza che include anche Nissan, vedranno a partire dal 2023 una sorta di ...In scia alle rassicurazioni della Fed su una rapida crescita economica e la promessa di tassi bassi, l'indice Nikkei ha guadagnato l'1,01% a 30.216,75, la sua chiusura più alta in tre settimane. Il pi ...