Meteo il vortice in avvicinamento porterà entro sera violenti nubifragi e neve a quote basse (Di venerdì 19 marzo 2021) Un vortice di bassa pressione in avvicinamento alla Sardegna provocherà entro sera un graduale peggioramento del tempo ad appannaggio soprattutto delle regioni del Centro-Sud con temporali e nevicate fino a bassa quota.Ma andiamo con ordine e vediamo meglio nel dettaglio cosa accadrà sul fronte Meteo nelle prossime ore. In mattinata la persistenza di venti freddi manterranno una timida instabilità su alcuni tratti del Nord specie sul Nordovest dove sui rilievi alpini potrà cadere qualche debole nevicata anche a quote molto basse (250/300m) mentre sul Leggi su periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Undi bassa pressione inalla Sardegna provocheràun graduale peggioramento del tempo ad appannaggio soprattutto delle regioni del C-Sud con temporali e nevicate fino a bassa quota.Ma andiamo con ordine e vediamo meglio nel dettaglio cosa accadrà sul frontenelle prossime ore. In mattinata la persistenza di venti freddi manterranno una timida instabilità su alcuni tratti del Nord specie sul Nordovest dove sui rilievi alpini potrà cadere qualche debole nevicata anche amolto(250/300m) mentre sul

