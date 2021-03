Mattarella ricorda Marco Biagi | ' Il fanatismo e l' odio portano sempre al declino'

Advertising

Agenzia_Ansa : Mattarella ricorda #MarcoBiagi, il giuslavorista ucciso 19 anni fa dalle Brigate Rosse. 'Il terrorismo sconfitto da… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'L'agguato e la morte per mano assassina di Marco Biagi hanno impresso nella memoria della nostr… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mattarella ricorda Marco Biagi “Terrorismo sconfitto dal popolo unito” - - Tele_Nicosia : Mattarella ricorda Marco Biagi “Terrorismo sconfitto dal popolo unito” - princigallomich : Mattarella ricorda Marco Biagi “Terrorismo sconfitto dal popolo unito” -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella ricorda

"L'agguato e la morte per mano assassina di Marco Biagi - sottolinea il Presidente- hanno impresso nella memoria della nostra comunità nazionale un segno profondo che non può essere ..."Proprio questo - afferma- i terroristi volevano colpire: lo studio delle ... Così su twitter il segretario del Pd Enrico LettaMarco Biagi.A diciannove anni dalla morte dell'accademico per mano delle Brigate Rosse, il presidente della Repubblica esprime vicinanza alla famiglia ...ROMA (ITALPRESS) – “L’agguato e la morte per mano assassina di Marco Biagi hanno impresso nella memoria della nostra comunità nazionale un segno profondo che non può essere cancellato. Nel giorno dell ...