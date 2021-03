Latina e Provincia, 199 nuovi casi in 24 ore. Ecco i Comuni più colpiti (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 199 i nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 11 ad Aprilia, 1 a Bassiano, 1 a Castelforte, 23 a Cisterna, 12 a Cori, 42 a Fondi, 15 a Formia, 1 a Gaeta, 2 a Itri, 25 a Latina, 1 a Lenola, 1 a Minturno, 2 a Monte San Biagio, 2 a Norma, 11 a Pontinia, 1 a Ponza, 5 a Priverno, 1 a Roccagorga, 1 a Rocca Massima, 6 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 9 a Santi Cosma e Damiano, 6 a Sermoneta, 5 a Sezze, 1 a Sperlonga, 2 a Spigno Saturnia e 11 a Terracina. Leggi anche: Vaccino AstraZeneca Lazio, riprendono le vaccinazioni: Ecco come prenotare Si sono registrati anche 4 decessi: si tratta di 4 pazienti, 2 residenti a Latina, 1 a Roccagorga e 1 a San Felice Circeo. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 199 idi Coronavirus che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 11 ad Aprilia, 1 a Bassiano, 1 a Castelforte, 23 a Cisterna, 12 a Cori, 42 a Fondi, 15 a Formia, 1 a Gaeta, 2 a Itri, 25 a, 1 a Lenola, 1 a Minturno, 2 a Monte San Biagio, 2 a Norma, 11 a Pontinia, 1 a Ponza, 5 a Priverno, 1 a Roccagorga, 1 a Rocca Massima, 6 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 9 a Santi Cosma e Damiano, 6 a Sermoneta, 5 a Sezze, 1 a Sperlonga, 2 a Spigno Saturnia e 11 a Terracina. Leggi anche: Vaccino AstraZeneca Lazio, riprendono le vaccinazioni:come prenotare Si sono registrati anche 4 decessi: si tratta di 4 pazienti, 2 residenti a, 1 a Roccagorga e 1 a San Felice Circeo. su Il Corriere della ...

