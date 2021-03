Juric: “Con l’Atalanta servirà la gara perfetta. I tanti gol subiti? Facciamo troppi errori che ci penalizzano” (Di venerdì 19 marzo 2021) Alla vigilia di Hellas Verona-Atalanta, ha parlato Ivan Juric in conferenza stampa per presentare la sfida agli orobici. Queste le parole del tecnico degli scaligeri: “Sappiamo che l’Atalanta è di grandissimo livello. La gara d’andata non fu di altissima intensità, entrambe le squadre erano in difficoltà. L’anno scorso la partita vera fu all’andata, a Bergamo. Noi proveremo a metterli in difficoltà, sapendo che loro hanno tutto e possono farti gol in tutti i modi. servirà la gara perfetta”. Sulle troppe reti subite nell’ultimo periodo dalla squadra: “Per me è cambiato tutto in meglio. Nel girone d’andata facevamo molto peggio, e magari trovavamo un Silvestri fantastico. I nostri dati ci dicono questo. I gol che prendiamo ultimamente sono un dato di fatto chiaro: stiamo facendo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Alla vigilia di Hellas Verona-Atalanta, ha parlato Ivanin conferenza stampa per presentare la sfida agli orobici. Queste le parole del tecnico degli scaligeri: “Sappiamo cheè di grandissimo livello. Lad’andata non fu di altissima intensità, entrambe le squadre erano in difficoltà. L’anno scorso la partita vera fu all’andata, a Bergamo. Noi proveremo a metterli in difficoltà, sapendo che loro hanno tutto e possono farti gol in tutti i modi.la”. Sulle troppe reti subite nell’ultimo periodo dalla squadra: “Per me è cambiato tutto in meglio. Nel girone d’andata facevamo molto peggio, e magari trovavamo un Silvestri fantastico. I nostri dati ci dicono questo. I gol che prendiamo ultimamente sono un dato di fatto chiaro: stiamo facendo ...

