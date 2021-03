In discarica con il Qr Code (Di venerdì 19 marzo 2021) di Martino Agostoni Per le aziende è pronto un sistema più comodo e veloce, ma anche sicuro contro i rischi di contagio, per accedere alla piattaforma ecologica di viale delle Industrie. Non è più ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 19 marzo 2021) di Martino Agostoni Per le aziende è pronto un sistema più comodo e veloce, ma anche sicuro contro i rischi di contagio, per accedere alla piattaforma ecologica di viale delle Industrie. Non è più ...

Affaritaliani : Nuova scandalo rifiuti, la Regione Lazio nella bufera Arrestata Flaminia Tosini, Pd: corruzione e concussione

Ultime Notizie dalla rete : discarica con Giornata Mondiale del Riciclo ... curvilinei in sughero Laminazione con bio - resina avanzata (sicomin, il materiale biologico più ... Osprey dal 1974 ha sempre cercato di minimizzare la quantità di materiali che finiscono in discarica ...

In discarica con il Qr Code Il metodo semplificato per le cosiddette utenze non domestiche (per tutti gli altri utenti l'accesso alla piattaforma ecologica continua a essere possibile con la sola Carta Regionale dei Servizi) è ...

In discarica con il Qr Code Il Giorno Il prezzo delle discariche abusive Il conto di Amaga è di 85mila euro Il prezzo dell’inciviltà? 85mila euro. È la cifra che ha dovuto sborsare Amaga nel corso del 2020 per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti scaricati abusivamente sul territorio di Abbiategrasso.

Discarica abusiva nella periferia di Budrio Un’enorme quantità di materiale a uso domestico è stata abbandonata in via Gavellotta. I residenti: "Rifiuti scaricati da poco" ...

