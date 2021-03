Il parco divertimento di Super Mario Bros Il video è bellissimo

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 19 marzo 2021) lldivertimenti dedicato al mondo diha ufficialmente aperto i battenti all’interno degli Universal Studios Japan di Osaka. llrappresenterà una vera e propria avventura che catapulterà i turisti in un mondo immaginario, dove realtà e fantasia si mescolano per dar luogo ad un’esperienza divertentissima. Una delle sorprese più grandi è senza alcun dubbio la possibilità di entrare davvero a far parte del famosogame, grazie all’alto livello di interattività che caratterizza ilNintendo World. Basti pensare che, grazie ad un semplice braccialetto e ad un’app comodamente scaricabile sul proprio smartphone, sarà possibile diventare protagonisti di un’avventura senza confini. I visitatori potranno infatti scegliere di ...