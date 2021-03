Giulia, 26 anni, muore insieme al bimbo che portava in grembo (Di venerdì 19 marzo 2021) Stupore e dolore per l’immane tragedia che ha investito la comunità di San Giovanni La Punta, piccolo centro in provincia di Catania (Getty Images)La piccola comunità di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, è sbigottita e addolorata per la repentina morte di una ragazza di appena 26 anni. Giulia Contrafatto, cosi come racconta NewSicilia, è morta per un improvviso malore, forse legato al suo stato interessante, che l’ha strappata all’affetto dei suoi familiari e amici insieme al bimbo che portava in grembo. Una morte che ha trasformato una lieta novella, l’imminente arrivo di un figlio, in una tragedia senza senso. Purtroppo il malore non ha lasciato scampo né a Giulia né al piccolo che cresceva dentro di lei per il quale, ... Leggi su formatonews (Di venerdì 19 marzo 2021) Stupore e dolore per l’immane tragedia che ha investito la comunità di San GiovLa Punta, piccolo centro in provincia di Catania (Getty Images)La piccola comunità di San GiovLa Punta, in provincia di Catania, è sbigottita e addolorata per la repentina morte di una ragazza di appena 26Contrafatto, cosi come racconta NewSicilia, è morta per un improvviso malore, forse legato al suo stato interessante, che l’ha strappata all’affetto dei suoi familiari e amicialchein. Una morte che ha trasformato una lieta novella, l’imminente arrivo di un figlio, in una tragedia senza senso. Purtroppo il malore non ha lasciato scampo né ané al piccolo che cresceva dentro di lei per il quale, ...

