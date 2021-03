Fonseca: “L’Ajax è fortissimo, ma abbiamo le nostre possibilità” (Di venerdì 19 marzo 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato l’accoppiamento con L’Ajax ai quarti di finale di Europa League, intervistato da Sky Sport. L’Ajax è una squadra fortissima, tra le migliori in Europa League. Ha un bel progetto europeo, ci aspetta una gara molto difficile. C’è la scuola calcistica più consolidata in Europa, ma abbiamo le nostre possibilità. Ora li dobbiamo studiare bene, penso che sarà un confronto equilibrato. Con lo Shakhtar abbiamo fatto due grandi partite ed era un avversario difficile. La squadra ha giocato bene e con fiducia, siamo molto motivati per affrontare L’Ajax. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Paulo, allenatore della Roma, ha commentato l’accoppiamento conai quarti di finale di Europa League, intervistato da Sky Sport.è una squadra fortissima, tra le migliori in Europa League. Ha un bel progetto europeo, ci aspetta una gara molto difficile. C’è la scuola calcistica più consolidata in Europa, male. Ora li dobbiamo studiare bene, penso che sarà un confronto equilibrato. Con lo Shakhtarfatto due grandi partite ed era un avversario difficile. La squadra ha giocato bene e con fiducia, siamo molto motivati per affrontare. L'articolo ilNapolista.

napolista : Fonseca: “L’Ajax è fortissimo, ma abbiamo le nostre possibilità” L’allenatore della Roma a Sky Sport: “Ora li dobbi… - Silverpeer : @Sig_Ceretti Contro l'Ajax facendo le corna avrai tutta la rosa al completo e per come gioca la squadra olandese si… - Alessan25709324 : @alwaystoned_ Fonseca non azzecca mezzo big match e pretendiamo di vincere con l'Ajax, col Manchester e con l'Arsen… - sportli26181512 : Roma, c'è l'Ajax di ten Hag sul cammino. Da Tadic a Neres quanti pericoli: L'urna di Nyon non ha sorriso alla Roma… - SanteseMattia : @Sardanapalooo Il gioco di Fonseca è da dentro o fuori, paradossalmente ha più chance in tornei come l'EL che non i… -

