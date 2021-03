False notizie in rete | niente vaccino Covid per ora a chi ha fra 60 e 79 anni

(Di venerdì 19 marzo 2021) Gira inla falsa notizia dell’apertura delle vaccinazioni antiin Lombardia per chi ha fra 60 e 79, cioè il prossimo scaglione di età: non è vero, per ora.

'Purtroppo sta circolando in rete una comunicazione ingannevole, che non corrisponde al vero', dice Lombardia, l'agenzia di stampa della Regione. "Non appena sarà possibile prenotare la ...... tra associazione di tipo mafioso e concorso esterno nel sodalizio 'ndranghetista emerso dalle indagini " hanno resodeposizioni . Gli avvisi di chiusura delle indagini coordinate dal pm Luca ...Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Regione Lombardia smentisce una fake news che circola in rete e cioè che si siano aperte le prenotazioni per i vaccini alla fascia 60-79 anni. "Purtroppo sta circolando..È una fake news quella comparsa oggi su alcuni social network e in alcuni siti internet, che riporta la notizia dell’apertura delle prenotazioni per il vaccino anti-Covid per la fascia d’età compresa ...