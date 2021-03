Draghi: agli italiani 32 miliardi. "Nel 2021 i soldi non si chiedono, si danno" (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri, dopo un pomeriggio di trattative per sciogliere il nodo delle cartelle esattoriali, che ha fatto slittare di oltre due ore l'avvio della riunione, vara l'atteso decreto Sostegni che stanzia 32 miliardi a sostegno delle categorie colpite dalla crisi economica a seguito dell'emergenza sanitaria. E il governo già si appresta a chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio. Draghi: decreto Sostegni risposta parziale ma consistente. Il massimo che potevamo fare E' il presidente del Consiglio, Mario Draghi, assieme al ministro dell'Economia Daniele Franco e al titolare del Lavoro, Andrea Orlando, a illustrare le misure contenute nel provvedimento. Un decreto, premette subito il premier, che rappresenta una "risposta consistente ma parziale, il massimo che potevamo fare". L'obiettivo è "dare ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri, dopo un pomeriggio di trattative per sciogliere il nodo delle cartelle esattoriali, che ha fatto slittare di oltre due ore l'avvio della riunione, vara l'atteso decreto Sostegni che stanzia 32a sostegno delle categorie colpite dalla crisi economica a seguito dell'emergenza sanitaria. E il governo già si appresta a chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio.: decreto Sostegni risposta parziale ma consistente. Il massimo che potevamo fare E' il presidente del Consiglio, Mario, assieme al ministro dell'Economia Daniele Franco e al titolare del Lavoro, Andrea Orlando, a illustrare le misure contenute nel provvedimento. Un decreto, premette subito il premier, che rappresenta una "risposta consistente ma parziale, il massimo che potevamo fare". L'obiettivo è "dare ...

