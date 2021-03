Dayane Mello e l’amore per Rosalinda: “Mai innamorarsi in un reality” (Di venerdì 19 marzo 2021) Dayane Mello torna a parlare del suo rapporto con Roslainda Cannavò nato al GFVip. Ora tutto è diverso e mette in guardia Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@DayaneMelloreal) Dayane Mello, concorrente molto discussa del Grande Fratello Vip, dopo diverse settimane dalla fine del reality tira le somme L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021)torna a parlare del suo rapporto con Roslainda Cannavò nato al GFVip. Ora tutto è diverso e mette in guardia Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real), concorrente molto discussa del Grande Fratello Vip, dopo diverse settimane dalla fine deltira le somme L'articolo proviene da YesLife.it.

