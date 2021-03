Crisi in Libano. Un Paese sull’orlo del default (Di venerdì 19 marzo 2021) È Crisi in Libano, la peggiore dai tempi della guerra civile del 1975-1990. Mentre la classe politica si scontra da sette mesi per la formazione di un nuovo governo, il sistema economico e finanziario del Paese rischiano il collasso. Non esiste un esecutivo operativo, capace di operare riforme e garantire il funzionamento dei servizi più basilari. I partiti principali sono bloccati in negoziati interminabili. Il presidente Michel Aoun e il premier incaricato Saad Hariri si accusano reciprocamente dello stallo. A peggiorare la situazione c’è stata l’esplosione del porto di Beirut il 4 agosto 2020 e le misure restrittive per la pandemia. Questo ha provocato un’ondata di manifestazioni, che denunciano la leadership per corruzione e incompetenza. Il sito svizzero SWI indica che la lira libanese, che aveva un indice cambiario fisso dal 1997 ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 marzo 2021) Èin, la peggiore dai tempi della guerra civile del 1975-1990. Mentre la classe politica si scontra da sette mesi per la formazione di un nuovo governo, il sistema economico e finanziario delrischiano il collasso. Non esiste un esecutivo operativo, capace di operare riforme e garantire il funzionamento dei servizi più basilari. I partiti principali sono bloccati in negoziati interminabili. Il presidente Michel Aoun e il premier incaricato Saad Hariri si accusano reciprocamente dello stallo. A peggiorare la situazione c’è stata l’esplosione del porto di Beirut il 4 agosto 2020 e le misure restrittive per la pandemia. Questo ha provocato un’ondata di manifestazioni, che denunciano la leadership per corruzione e incompetenza. Il sito svizzero SWI indica che la lira libanese, che aveva un indice cambiario fisso dal 1997 ...

