Champions League 2020/2021, quarti di finale: date, orari e programma (Di venerdì 19 marzo 2021) Entra nel vivo la Champions League 2020/2021. A Nyon, venerdì 19 marzo, si sorteggeranno i quarti di finale con la previsione del tabellone delle semifinali della principale competizione per club. Queste le date orientative per i match di andata e ritorno dei quarti di finale: 06/04/2021–14/04/2021. Si accende il percorso verso la finale in programma allo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020. Andata Martedì 6 aprile 2021 Mercoledi 7 aprile 2021 Ritorno Martedì 13 aprile 2021 Mercoledì 14 aprile 2021 SportFace.

OptaPaolo : 0 - Per la prima volta dal 2015/16 l'Italia non porta nessuna squadra ai quarti di finale di Champions League. Buio… - OptaPaolo : La Roma ha raggiunto i quarti di finale di una competizione europea per la prima volta dalla stagione 2017/18 quand… - SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? SORTEGGIATI QUARTI E SEMIFINALI ?? Tutti gli accoppiamenti ?? - DonatoFCIM : La butto così eh, finale di Champions League Bayern-Liverpool Le ultime due vincitrici tra l'altro - OA_Sport : Sorteggio Champions League 2021: PSG-Bayern, Real Madrid-Liverpool e City-Borussia ai quarti di finale #UCL… -