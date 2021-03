CdS – Inter in ansia: oggi gli esiti degli altri tamponi (Di venerdì 19 marzo 2021) Attesi per oggi i nuovi esiti dei tamponi per i giocatori dell’Inter C’è ansia in casa Inter dopo le positività dei giorni scorsi. I giocatori nerazzurri si sono sottoposti nella giornata di ieri ad un nuovo controllo i cui esisti, come riporta il Corriere dello Sport, saranno resi nella giornata odierna. “Esiste il concreto timore, peraltro, che questa sgradevole vicenda, che ha rovinato il momento d’oro della formazione di Conte (primo posto in classifica a +9 sul Milan e +10 sulla Juventus; 8 successi di fila), possa non essere ancora conclusa: ieri altri tamponi non escludevano la positività e siccome il gruppo squadra ieri è stato sottoposto a un nuovo “giro”, non va escluso che oggi saltino fuori altre brutte ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Attesi peri nuovideiper i giocatori dell’C’èin casadopo le positività dei giorni scorsi. I giocatori nerazzurri si sono sottoposti nella giornata di ieri ad un nuovo controllo i cui esisti, come riporta il Corriere dello Sport, saranno resi nella giornata odierna. “Esiste il concreto timore, peraltro, che questa sgradevole vicenda, che ha rovinato il momento d’oro della formazione di Conte (primo posto in classifica a +9 sul Milan e +10 sulla Juventus; 8 successi di fila), possa non essere ancora conclusa: ierinon escludevano la positività e siccome il gruppo squadra ieri è stato sottoposto a un nuovo “giro”, non va escluso chesaltino fuori altre brutte ...

