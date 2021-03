Berlusconi: pm Roma, no anomalie in assegnazione sezione Cassazione (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Non ci furono irregolarità nell'assegnazione alla terza sezione feriale e al collegio della Cassazione che nel 2013 condannò Silvio Berlusconi per frode fiscale nel processo Mediaset. E' quanto sostiene la Procura di Roma che ha chiesto l'archiviazione del procedimento legato alla denuncia presentata dal giudice Antonio Esposito, presidente del collegio, in cui si ipotizzava il reato di vilipendio alla magistratura. A far scattare la denuncia furono le polemiche della scorsa estate scoppiate in seguito ad alcuni audio del giudice Amedeo Franco, relatore nel processo. I pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, durante le indagini non hanno riscontrato alcuna anomalia nell'assegnazione del procedimento mentre hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021), 19 mar. (Adnkronos) - Non ci furono irregolarità nell'alla terzaferiale e al collegio dellache nel 2013 condannò Silvioper frode fiscale nel processo Mediaset. E' quanto sostiene la Procura diche ha chiesto l'archiviazione del procedimento legato alla denuncia presentata dal giudice Antonio Esposito, presidente del collegio, in cui si ipotizzava il reato di vilipendio alla magistratura. A far scattare la denuncia furono le polemiche della scorsa estate scoppiate in seguito ad alcuni audio del giudice Amedeo Franco, relatore nel processo. I pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, durante le indagini non hanno riscontrato alcuna anomalia nell'del procedimento mentre hanno ...

Dl sostegni: Berlusconi, ristori basati su perdite reali ROMA, 19 MAR "Il principio è che ad ogni chiusura deve corrispondere un risarcimento immediato, ... Lo afferma Silvio Berlusconi in un video postato su Facebook, in cui chiede al governo "un cambio di ...

Letta ricorda Marco Biagi a 19 anni dall'assassinio delle BR ...giuslavorista fu il promotore di una riforma del mercato del lavoro emanata dal governo Berlusconi ... La nobildonna si impiccò nella sua cella di Rebibbia, a Roma, con strisce di lenzuola il 31 ottobre ...

