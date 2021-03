Al Bano e la scomparsa di Ylenia | “Un dolore che non finisce mai”

(Di sabato 20 marzo 2021) Alè stato ospite di Peter Gomez su Nove, al programma La Confessione, una serie di interviste scomode a personaggi del mondo dello spettacolo, dell’informazione e dell’attualità. Il giornalista ha voluto ripercorrere insieme all’artista le tappe salienti della sua carriera e della sua vita privata. Impossibile quindi non parlare, oltre che dei successi di Al, anche del grande amore per Romina Power e di quellache ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della coppia: quella diCarrisi, la primogenita sparita nel nulla e mai ritrovata. Durante l’intervista Al, ha confessato che Romina era già incinta prima del matrimonio e che in quel periodo i due sognavano proprio di avere una femminuccia. Com’è comprensibile, ladella figlia è un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano scomparsa

La Power lo scorso anno ha detto addio alla sorella Taryn,il 27 giugno 2020 a 66 anni. Non c'è stato, invece, alcun intervento da parte dei suoi figli e dell'ex marito Alcon il quale ...Romina Power/ La morte della sorella Taryin Power e l'amore per AlIl dolore per ladi Ylenia ha 'rovinato tutto' La giovane scomparve nell'ultima notte dell'anno 1993 in circostanze ...Romina Power è il primo personaggio famoso protagonista della puntata di Canzone Segreta del 19 marzo. Al centro del palco, abbagliata dalle luci dello studio, la cantante ed ex moglie di Al Bano Carr ...La primogenita Ylenia scomparve tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Dopo 29 anni di matrimonio anche Al Bano si separa legalmente ...