Zeppole di San Giuseppe | la ricetta

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dolce tipico della tradizione campana, si prepara in tutta Italia proprio nel periodo della Festa del Papà, il 19 marzo. Esistono ricette diverse, con piccole variazioni da regione e ragione e di più, da casa a casa. Ecco un modo per prepararle, e che siano buone! CREMA250 ml di panna fresca250 ml di latte intero fresco1 baccello di vaniglia3 tuorli55 g di farina80 g di zucchero1 pizzico di saleq.b. buccia limone grattugiataPASTA BIGNÈ150 g di farina3 uova piccole (circa 150 g di uova)50 g di burro o strutto1 cucchiaio di zucchero1 pizzico di sale150 ml d’acquaq.b. di olio di semi di arachide per friggere COME SI PREPARANOIniziate dalla crema. Portate a ebollizione la panna e il latte con la vaniglia e la buccia del limone grattugiata. Intanto mescolate i tuorli con lo zucchero, aggiungete la farina e poi il latte caldo, sempre continuando a mescolare. Portate a ebollizione. Fate ...

