Violenta scossa di terremoto 6 2 avvertita anche in Italia | ci sono crolli

(Di giovedì 18 marzo 2021) Una fortedidi magnitudo 6.2 è stata registrata all'1:04 (ora locale ena) davanti alla costa dell'Algeria. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv)no e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 20 km da Bejaia. Poco doposeguite due repliche di assestamento di magnitudo 5.2 e 4.7, afferma il Centro algerino di ricerca in astronomia, astrofisica e geofisica (Craag). Ilha scatenato il panico tra la popolazione ma "senza causare vittime né perdite materiali significative", afferma la Protezione civile algerina in un comunicato. Laè stata...

