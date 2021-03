Van Basten: “Il Napoli vinse lo scudetto del ’90 negli uffici. Maradona? Un calciatore meravigliso” (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ex attaccante del Milan, Marco Van Basten, è tornato a parlare, ai microfoni di As, dello scudetto del 1990 vinto dal Napoli proprio ai danni dei rossoneri: “Hanno fatto tutto il possibile per darlo al Napoli. Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa dei Campioni sia ai vincitori dell’anno prima, sia ai vincitori del campionato. Noi avevamo vinto la Coppa dei Campioni e fecero di tutto per non farci vincere il campionato e mandare due squadre italiane nella massima competizione europea” “In quella stagione – continua l’olandese- furono incredibili gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona mentre c’erano costanti favori per il Napoli. La partita che gli è stata regalata a Bergamo contro l’Atalanta per l’episodio di Alemao fu qualcosa di tremendo. Il Napoli ha ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ex attaccante del Milan, Marco Van, è tornato a parlare, ai microfoni di As, dellodel 1990 vinto dalproprio ai danni dei rossoneri: “Hanno fatto tutto il possibile per darlo al. Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa dei Campioni sia ai vincitori dell’anno prima, sia ai vincitori del campionato. Noi avevamo vinto la Coppa dei Campioni e fecero di tutto per non farci vincere il campionato e mandare due squadre italiane nella massima competizione europea” “In quella stagione – continua l’olandese- furono incredibili gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona mentre c’erano costanti favori per il. La partita che gli è stata regalata a Bergamo contro l’Atalanta per l’episodio di Alemao fu qualcosa di tremendo. Ilha ...

