Uomini e Donne oggi giovedì 18 marzo non va in onda, il motivo (Di giovedì 18 marzo 2021) Se alle 14 e 45 su Canale 5 non vedete Uomini e Donne, niente paura. Non è uno stop definitivo e tantomeno causato da gravi problemi. oggi, giovedì 18 marzo, Uomini e Donne non va in onda, ma la decisione è stata presa ormai da diversi giorni. Il motivo? oggi ricorre il primo giorno dedicato alla commemorazione delle vittime del Covid. Proprio questa mattina, infatti, il premier Draghi si è recato a Bergamo, luogo simbolo della pandemia, per ricordare i 100.000 morti a causa del virus. La programmazione televisiva si è ovviamente adeguata alla ricorrenza, nei tono e nella scelta dei programmi da mandare in onda. E visto che Uomini e Donne, così come la maggior parte ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 marzo 2021) Se alle 14 e 45 su Canale 5 non vedete, niente paura. Non è uno stop definitivo e tantomeno causato da gravi problemi.18non va in, ma la decisione è stata presa ormai da diversi giorni. Ilricorre il primo giorno dedicato alla commemorazione delle vittime del Covid. Proprio questa mattina, infatti, il premier Draghi si è recato a Bergamo, luogo simbolo della pandemia, per ricordare i 100.000 morti a causa del virus. La programmazione televisiva si è ovviamente adeguata alla ricorrenza, nei tono e nella scelta dei programmi da mandare in. E visto che, così come la maggior parte ...

