Uomini e Donne, Natalia Paragoni debutta con il suo primo libro: ecco di cosa parlerà (Di giovedì 18 marzo 2021) Natalia Paragoni ha svelato ieri il progetto a cui ha lavorato in questo periodo: la pubblicazione di un libro. Mentre il suo fidanzato, Andrea Zelletta era nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Natalia si è dedicata alla scrittura facendo in questo modo una grande sorpresa ai fan. L’annuncio dell’uscita del suo libro è stato fatto attraverso il suo profilo Instagram, prima con delle storie e poi con un video pubblicato come post ed accompagnato dalla seguente didascalia. Ho fatto un viaggio lungo tutta la mia vita. Un’esperienza che mi ha portata ad affrontare esperienze passate, ho lottato con fantasmi che pensavo di aver sconfitto, ho vissuto nuovamente gioie, avventure e battaglie. Ciò che sono oggi è il frutto della mia vita passata: infanzia, adolescenza e prima età adulta. Un’altalena continua! ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 marzo 2021)ha svelato ieri il progetto a cui ha lavorato in questo periodo: la pubblicazione di un. Mentre il suo fidanzato, Andrea Zelletta era nella Casa del Grande Fratello Vip 5,si è dedicata alla scrittura facendo in questo modo una grande sorpresa ai fan. L’annuncio dell’uscita del suoè stato fatto attraverso il suo profilo Instagram, prima con delle storie e poi con un video pubblicato come post ed accompagnato dalla seguente didascalia. Ho fatto un viaggio lungo tutta la mia vita. Un’esperienza che mi ha portata ad affrontare esperienze passate, ho lottato con fantasmi che pensavo di aver sconfitto, ho vissuto nuovamente gioie, avventure e battaglie. Ciò che sono oggi è il frutto della mia vita passata: infanzia, adolescenza e prima età adulta. Un’altalena continua! ...

