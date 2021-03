Ultime Notizie Roma del 18-03-2021 ore 20:10 (Di giovedì 18 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio scioglie la riserva dando il via libera il vaccino di astrazeneca sospeso in Italia per casi sospetti di morti Dopo la somministrazione è sicuro efficace i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo azioni tra casi di trombosi alla somministrazione dei sieri ha detto la direttrice della emerqu ci saranno ulteriori approfondimenti sugli eventi avversi segnalati la priorità del governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazione nel più breve tempo possibile 24900 in positivo al test del covid in Italia nelle Ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute 123 le vittime in un giorno il tasso di positività del 7% in aumento di 0,8 punti rispetto a ieri farmacisti potranno somministrare vaccino anti covid già ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021)dailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio scioglie la riserva dando il via libera il vaccino di astrazeneca sospeso in Italia per casi sospetti di morti Dopo la somministrazione è sicuro efficace i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo azioni tra casi di trombosi alla somministrazione dei sieri ha detto la direttrice della emerqu ci saranno ulteriori approfondimenti sugli eventi avversi segnalati la priorità del governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazione nel più breve tempo possibile 24900 in positivo al test del covid in Italia nelle24 ore secondo i dati del Ministero della Salute 123 le vittime in un giorno il tasso di positività del 7% in aumento di 0,8 punti rispetto a ieri farmacisti potranno somministrare vaccino anti covid già ...

