Spagna: approvata legge sull'eutanasia e suicidio assistito (Di giovedì 18 marzo 2021) La Spagna ha approvato la legge sull'eutanasia per i casi di 'malattie gravi e incurabili' o 'patologie gravi, croniche e disabilitanti'. Ancora valida però, l'obiezione di coscienza La Spagna diventa di fatto il settimo paese ad aver approvato la legge sull'eutanasia e il suicidio assistito. Con 202 voti a favore e 141 contrari, oggi la Camera dei deputati ha legalizzato la tanto discussa pratica del "lasciar morire", come preannunciato dalla legge Leonetti, approvata in Francia nel 2005. La nuova norma entrerà di fatto in vigore a partire da giugno. Come appellarsi al diritto all'eutanasia Potranno appellarsi al diritto all'eutanasia i cittadini spagnoli o i 'legalmente residenti' in Spagna

