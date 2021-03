Sony annuncia i controller per il PSVR di PS5

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo averto tempo fa il Playstation VR 2 (nome provvisorio) per PS5, quest’oggitramite il Playstation Blog ha svelato i nuovipensati per la realtà virtuale.tiper la VR di PS5 Le caratteristiche ufficiali sono: Grilletti adattivi: ogniVR (sinistro e destro) include un grilletto adattivo che aggiunge tensione palpabile quando viene premuto, come avviene con ilDualSense. Se hai giocato a un titolo per PS5, conoscerai la tensione che si prova premendo i tasti L2 o R2, come quando tendi un arco per scoccare una freccia. Applicando tale meccanica al VR, l’esperienza viene amplificata e portata a un livello superiore. back aptico: il nuovo...

A sorpresa e senza alcun preavviso, Sony ha svelato il nuovo controller VR che andrà ad equipaggiare la seconda generazione del visore per la Realtà Virtuale di PlayStation, annunciato a inizio anno e in lavorazione per PS5.