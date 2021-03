Simona Ventura promette: “In questo nuovo programma mi rivedrete come prima del 2011. Rieccomi qui!” (Di giovedì 18 marzo 2021) Mancano due settimane al comeback di Simona Ventura in tv, quando tornerà con Game of Games il 31 marzo. Per l’occasione la conduttrice ha rilasciato un’intervista ad Oggi in cui ha promesso che rivedremo la Super Simo (che non esclude un ritorno al reality) che abbiamo conosciuto prima del 2011. “Da anni sognavo un programma come Game of Games e ora incrocio le dita: spero si faccia anche la seconda edizione. Un format bellissimo, divertente e colorato che mi ha dato la possibilità di ritornare a essere la Simona che ero prima del 2011, quando andai via dalla Rai. Il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, mi ha dato fiducia e il programma lascia molta libertà al conduttore. Ho sentito di tornare indietro ... Leggi su biccy (Di giovedì 18 marzo 2021) Mancano due settimane alback diin tv, quando tornerà con Game of Games il 31 marzo. Per l’occasione la conduttrice ha rilasciato un’intervista ad Oggi in cui ha promesso che rivedremo la Super Simo (che non esclude un ritorno al reality) che abbiamo conosciutodel. “Da anni sognavo unGame of Games e ora incrocio le dita: spero si faccia anche la seconda edizione. Un format bellissimo, divertente e colorato che mi ha dato la possibilità di ritornare a essere lache erodel, quando andai via dalla Rai. Il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, mi ha dato fiducia e illascia molta libertà al conduttore. Ho sentito di tornare indietro ...

