Ora indaga l'Antiterrorismo sull'attentato all'Istituto Superiore di Sanità (Di giovedì 18 marzo 2021) Entrano i gioco i pm dell'Antiterrorismo per l'incendio appiccato domenica sera al portone dell'Iss, l'Istituto Superiore di Sanità che in questi mesi è sotto attacco per le decisioni prese sulla pandemia e sui vaccini. I magistrati romani che si occupano di terrorismo e di eversione prendono in carico il fascicolo già aperto a piazzale Clodio sull'attentato incendiario all'Iss. A coordinare l'inchiesta, in cui la Procura di Roma procede per l'ipotesi di reato di incendio doloso aggravato è direttamente il procuratore capo Michele Prestipino. L'attentato incendiario all'Istituto Superiore di Sanità era stato rivendicato ieri, con una lettera, su un portale web vicino alla galassia anarchica. "Un giorno non troppo lontano dall' 8 marzo, (la festa della donna, ndr) ...

