Naufragio Champions | intervenga Gravina | questa non è l’Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Naufragio Champions

Quotidiano.net

Ha ragione Fabio Caressa quando, a corredo delinLeague , dice che in Italia il pallone "pesa" meno che in Europa e per questo i club sono svantaggiati quando varcano le Alpi. In effetti, il 'peso' sportivo della Serie A nel '...... almeno per questo campionato, possa ambire a qualificarsi per disputare la prossima... l'altra sera molto più somigliante aldi La Spezia che non alla bella tenzone pugnata giovedì ...Con l’eliminazione anche della Lazio l’Italia è fuori agli ottavi di Champions League. Non accadeva da 5 anni. Inter e Juventus le delusioni maggiori. L’Atalanta è un sogno costruito in provincia che ...Quello di ieri è tato un day after durissimo per la Juventus. Critiche a pioggia per la Vecchia Signora che ancora una volta è uscita agli.