Milan in emergenza: Calabria, Leao e Romagnoli ko (Di giovedì 18 marzo 2021) MilanO - È emergenza totale, ancora, per il Milan . Stefano Pioli perderà a lungo Davide Calabria che domani si opererà in artroscopia dopo aver rimediato una lesione al menisco mediale del ginocchio ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 marzo 2021)O - Ètotale, ancora, per il. Stefano Pioli perderà a lungo Davideche domani si opererà in artroscopia dopo aver rimediato una lesione al menisco mediale del ginocchio ...

Advertising

capuanogio : #Milan in emergenza anche contro il #ManUtd: #Rebic #Calabria #Romagnoli #Leao e #Mandzukic nemmeno convocati mentr… - sportli26181512 : Milan in emergenza: Calabria, Leao e Romagnoli ko: Il terzino si deve operare, out anche Rebic. Continua il recuper… - sportface2016 : #Milan, l'emergenza è senza fine: si fermano #Calabria, #Leao e #Romagnoli. Il terzino dovrà operarsi al ginocchio - CMercatoNews : ????#Inter in piena emergenza #Covid. Quanto influirà l'attuale situazione nella corsa scudetto? ????I nerazzurri sono… - cmercatoweb : ????#Inter in piena emergenza Covid. Quanto influirà l'attuale situazione nella corsa scudetto? ????I nerazzurri sono… -