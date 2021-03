Milan e Juventus all’assalto di un titolare del Real Madrid (Di giovedì 18 marzo 2021) Lucas Vazquez avrebbe rifiutato il rinnovo con il Real Madrid. Interessatissime all’esterno spagnolo sia il Milan che la Juventus Dalla Spagna arrivano notizie di mercato che fanno ingolosire le big italiane. Secondo Marca, infatti, il laterale del Real Madrid Lucas Vazquez avrebbe rifiutato per la seconda volta il rinnovo di contratto propostogli dal direttore generale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 marzo 2021) Lucas Vazquez avrebbe rifiutato il rinnovo con il. Interessatissime all’esterno spagnolo sia ilche laDalla Spagna arrivano notizie di mercato che fanno ingolosire le big italiane. Secondo Marca, infatti, il laterale delLucas Vazquez avrebbe rifiutato per la seconda volta il rinnovo di contratto propostogli dal direttore generale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus Diretta/ Arsenal Olympiacos (risultato 0 - 0) streaming video tv: tiro di Aubameyang! (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) Diretta/ Milan Manchester United streaming video Tv8: Kessie ... meno alla Juventus che con del Cerro Grande perse 2 - 1 a Porto. In Europa League invece fino ad ...

Non solo Juve e Milan in fila per Nuno Mendes Commenta per primo Nuno Mendes, terzino classe 2002 protagonista di un'annata super con lo Sporting Lisbona è finito nel mirino sia della Juventus che del Milan che lo stanno seguendo con attenzione. Secondo il Daily Mail, tuttavia, è forte la concorrenza di numerosi club inglesi fra cui Liverpool, Manchester City e Manchester United.

Juventus-Milan femminile 4-0: poker bianconero e allungo al 1° posto della classifica Sky Sport Juventus-Benevento: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Juventus e Benevento si sfidano nella 28a giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming ...

Milan – Manchester United Europa League: streaming, formazioni, precedenti Il match tra Milan - Manchester United è valido per gli ottavi di finale della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

