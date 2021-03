Istat, paga oraria dei dipendenti: le donne guadagnano il 6,2% in meno degli uomini (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7% di quelli con contratto a tempo indeterminato. Nel part-time, che interessa soprattutto donne, il divario, rispetto al full-time, sale al 31,1%. È quanto ha segnalato l’Istat nel suo report sulla struttura delle retribuzioni in Italia relativa al 2018. Lo studio ha calcolato che la retribuzione oraria media in Italia ammonta a 15,8 euro, che scende a 15,2 euro per le donne e sale a 16,2 euro per gli uomini. “Le donne guadagnano meno degli uomini. Il differenziale retributivo di genere è più alto tra i dirigenti (27,3%) e i laureati (18%)”, si legge nel rapporto. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel 2018 icon contratto a tempo determinato hanno una retribuzione mediapiù bassa del 29,7% di quelli con contratto a tempo indeterminato. Nel part-time, che interessa soprattutto, il divario, rispetto al full-time, sale al 31,1%. È quanto ha segnalato l’nel suo report sulla struttura delle retribuzioni in Italia relativa al 2018. Lo studio ha calcolato che la retribuzionemedia in Italia ammonta a 15,8 euro, che scende a 15,2 euro per lee sale a 16,2 euro per gli. “Le. Il differenziale retributivo di genere è più alto tra i dirigenti (27,3%) e i laureati (18%)”, si legge nel rapporto. ...

Advertising

andcrespi : STOP 22. ?? - Art by @andcrespi In Italia, secondo l'Istat, sono oltre 2,5 milioni le donne che vivono in povertà a… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat paga Istat, paga oraria dei dipendenti: le donne guadagnano il 6,2% in meno degli uomini "L'Istat nel suo Report sulla struttura delle retribuzioni in Italia, diffuso oggi, rileva " ha proseguito - che il differenziale medio nazionale è del 6,2% . Ma la forbice è molto ampia e va dal 2% ...

Lavoro: Istat, paga oraria più bassa per contratti a termine 'Nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7% di quelli con contratto a tempo indeterminato'. Lo rileva l'Istat nel rapporto sulla struttura delle retribuzioni in Italia reltato al 2018. Nel part - time, che interessa soprattutto donne, il divario, rispetto al full - time, sale al 31,1% - rileva l'...

Lavoro: Istat, paga oraria più bassa per contratti a termine Servizio Informazione Religiosa Istat, paga oraria dei dipendenti: le donne guadagnano il 6,2% in meno degli uomini Nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7% di quelli con contratto a ...

Lavoro: Istat, paga oraria più bassa per contratti a termine "Nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7% di quelli con contratto a tempo indeterminato". Lo rileva l'Istat nel rapporto sulla st ...

"L'nel suo Report sulla struttura delle retribuzioni in Italia, diffuso oggi, rileva " ha proseguito - che il differenziale medio nazionale è del 6,2% . Ma la forbice è molto ampia e va dal 2% ...'Nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7% di quelli con contratto a tempo indeterminato'. Lo rileva l'nel rapporto sulla struttura delle retribuzioni in Italia reltato al 2018. Nel part - time, che interessa soprattutto donne, il divario, rispetto al full - time, sale al 31,1% - rileva l'...Nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7% di quelli con contratto a ..."Nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7% di quelli con contratto a tempo indeterminato". Lo rileva l'Istat nel rapporto sulla st ...