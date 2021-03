Isola dei Famosi, incredibile novità: accadrà stasera, il momento attesissimo (Di giovedì 18 marzo 2021) Tante novità in vista per l’Isola dei Famosi 2021: il programma condotto da Ilary Blasi ci riserva stasera delle belle sorprese. Le novità dell’Isola dei Famosi (Instagram)Tante novità stasera per l’Isola dei Famosi: scopriamo cosa ha in serbo per noi il reality più “selvaggio” di sempre. Torna questa sera su Canale 5 in prima serata, il reality show condotto da una sempre bravissima e simpaticissima Ilary Blasi. Al suo fianco in questa nuova edizione, ci sono i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lambarghini. Sull’Isola invece, c’è il campione olimpico Massimiliano Rosolino, che la conduttrice ha definito “i suoi occhi e le sue orecchie”. Questa ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Tantein vista per l’dei2021: il programma condotto da Ilary Blasi ci riservadelle belle sorprese. Ledell’dei(Instagram)Tanteper l’dei: scopriamo cosa ha in serbo per noi il reality più “selvaggio” di sempre. Torna questa sera su Canale 5 in prima serata, il reality show condotto da una sempre bravissima e simpaticissima Ilary Blasi. Al suo fianco in questa nuova edizione, ci sono i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lambarghini. Sull’invece, c’è il campione olimpico Massimiliano Rosolino, che la conduttrice ha definito “i suoi occhi e le sue orecchie”. Questa ...

Advertising

FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - Giornaleditalia : Isola dei Famosi, anticipazioni stasera 18 marzo: 4 nuovi concorrenti, slitta ingresso Cerioli - blogtivvu : #Isola dei Famosi 2021: quando arriva Andrea Cerioli? Ecco la possibile data -