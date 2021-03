Isola dei famosi 2021, anticipazioni seconda puntata: nuovi naufraghi e prove (Di giovedì 18 marzo 2021) Stasera in tv andrà in onda un nuovo appuntamento con l’Isola dei famosi 2021. Il reality show condotto da Ilary Blasi si accinge a varcare la soglia delle case degli italiani per la seconda volta. Al fianco della conduttrice ci saranno, come sempre, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, mentre Elettra Lamborghini sarà in collegamento webcam. Tale puntata sarà caratterizzata da molti colpi di scena. Ci saranno nuovi naufraghi che sbarcheranno sull’Isola, scopriremo il primo eliminato, che poi eliminato non sarà e assisteremo a tante nuove e stancanti prove. Vediamo tutto nel dettaglio. nuovi sbarchi e “eliminazioni” all’Isola dei famosi 2021 Le anticipazioni ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 18 marzo 2021) Stasera in tv andrà in onda un nuovo appuntamento con l’dei. Il reality show condotto da Ilary Blasi si accinge a varcare la soglia delle case degli italiani per lavolta. Al fianco della conduttrice ci saranno, come sempre, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, mentre Elettra Lamborghini sarà in collegamento webcam. Talesarà caratterizzata da molti colpi di scena. Ci sarannoche sbarcheranno sull’, scopriremo il primo eliminato, che poi eliminato non sarà e assisteremo a tante nuove e stancanti. Vediamo tutto nel dettaglio.sbarchi e “eliminazioni” all’deiLe...

