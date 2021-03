Inter, altri due positivi: niente match con il Sassuolo (Di giovedì 18 marzo 2021) Le paure della vigilia si sono trasformate in certezza: altri due positivi per l’Inter dopo D’Ambrosio e Handanovic I timori si sono trasformati in realtà: focolaio Covid per l’Inter che registra altri due casi positivi dopo i test di ieri. La positività di Handanovic dopo quella di D’Ambrosio aveva fatto scattare l’allarme: il portiere era Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 marzo 2021) Le paure della vigilia si sono trasformate in certezza:dueper l’dopo D’Ambrosio e Handanovic I timori si sono trasformati in realtà: focolaio Covid per l’che registradue casidopo i test di ieri. Latà di Handanovic dopo quella di D’Ambrosio aveva fatto scattare l’allarme: il portiere era Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

