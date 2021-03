Golf | European Tour 2021 | Benjamin Herbert al comando del Magical Kenya Open Nino Bertasio buon 14° | staccati gli altri italiani

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 marzo 2021) Iisti dell’si sono trasferiti inper darsi battaglia nel(montepremi 1 milione di euro). L’evento, organizzato in collaborazione con Safari Circuit e Challenge, si snoda sul percorso par 71 del Karen Country Club di Nairobi () e vede alal termine del primo round. Il transalpino guida con lo score di -7 (64 colpi) grazie ad un giro quasi perfetto in cui ha messo a segno un eagle, 6 birdie, e soltanto un bogey. -6 e seconda piazza per il finlandese Kalle Samooja, per il polacco Adrian Meronk, per l’inglese Sam Horsfield, per il francese Raphael Jaquelin, per il tedesco Berndt Ritthmayer, e per gli scozzesi ...