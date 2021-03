Genova, caffè nella tazzina invece che nel bicchiere usa e getta: multati per 400 euro barista e cliente (Di giovedì 18 marzo 2021) Genova, caffè in tazza invece che nel bicchiere usa e getta: multa Un barista ha servito il caffè in una tazzina di ceramica anziché nel bicchiere di carta usa e getta (come stabilito dai protocolli per la zona arancione) e per questo è stato multato. Con lui anche il cliente. Entrambi dovranno pagare una sanzione di 400 euro ciascuno. La vicenda è avvenuta a Genova, in pieno centro storico. A riportare la notizia è Il Secolo XIX che ha intervistato il barista multato, Gustavo Boero, titolare de Lo Scorretto in piazza Pollaiuoli: “Erano le 7,30, avevo appena alzato la serranda ed era il primo caffè che facevo. Non avevo nemmeno fatto ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021)in tazzache nelusa e: multa Unha servito ilin unadi ceramica anziché neldi carta usa e(come stabilito dai protocolli per la zona arancione) e per questo è stato multato. Con lui anche il. Entrambi dovranno pagare una sanzione di 400ciascuno. La vicenda è avvenuta a, in pieno centro storico. A riportare la notizia è Il Secolo XIX che ha intervistato ilmultato, Gustavo Boero, titolare de Lo Scorretto in piazza Pollaiuoli: “Erano le 7,30, avevo appena alzato la serranda ed era il primoche facevo. Non avevo nemmeno fatto ...

Advertising

autocostruttore : Genova, serve il caffè in una tazzina di ceramica: 400 euro di multa. Stessa sanzione al cliente. Questi sono i ver… - bonanniandrea1 : È stata dura, la tazzina di ceramica invece del bicchierino di plastica è una sfida insidiosa, ma ce l'abbiamo fatt… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Genova, serve un caffè in tazza invece che nel bicchiere usa e getta: barista e cliente multati per 400 euro - leggoit : #Genova, serve un caffè in tazza invece che nel bicchiere usa e getta: barista e cliente multati per 400 euro - DellAntic : Genova, serve il caffè in una tazzina di ceramica: 400 euro di multa. Stessa sanzione al cliente -

Ultime Notizie dalla rete : Genova caffè Serve un caffè in tazza invece che nel bicchiere usa e getta: barista e cliente multati per 400 euro Leggi anche > Il caso di severissima applicazione delle norme è avvenuto ieri mattina a Genova , in ... 'Erano le 7.s30, avevo appena alzato la serranda ed era il primo caffè che facevo. Non avevo ...

Serve il caffè in una tazzina di ceramica: barista deve pagare una multa di 400 euro Quattrocento euro di multa per aver servito il caffè in una tazzina di ceramica invece che in una usa e getta. Il titolare di un bar nel centro storico di Genova si è visto recapitare una sanzione salatissima. Stessa cifra dovrà pagarla anche il ...

Caffè e Dolci nel Mercato delle Macchine di Report tipi di applicazioni, i giocatori e le regioni , al Lordo, la quota di mercato, CAGR ,Outlook 2026 - Genovagay Genova Gay Leggi anche > Il caso di severissima applicazione delle norme è avvenuto ieri mattina a, in ... 'Erano le 7.s30, avevo appena alzato la serranda ed era il primoche facevo. Non avevo ...Quattrocento euro di multa per aver servito ilin una tazzina di ceramica invece che in una usa e getta. Il titolare di un bar nel centro storico disi è visto recapitare una sanzione salatissima. Stessa cifra dovrà pagarla anche il ...