Epic Games entra in IIDEA

(Di giovedì 18 marzo 2021), Italian Interactive Digital & Entertainment Association, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, è lieta di annunciare l'adesione di. Qualche dettaglio nel comunicato ufficiale.è lo sviluppatore di Unreal Engine, motore di molti dei giochi più importanti del mondo e utilizzato da migliaia di studi di sviluppo in tutto il mondo per creare giochi premiati in ogni forma e dimensione.è anche lo sviluppatore di Fortnite, uno dei più grandi franchise di videogiochi al mondo con oltre 350 milioni di account e 2,5 miliardi di connessioni di amici. Il Presidente diMarco Saletta ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di accoglierecome nuovo membro di ...

Advertising

adrian_biz : RT @IIDEAssociation: È con grande piacere che annunciamo l’ingresso di @EpicGames nella famiglia di IIDEA. L’azienda sviluppatrice di @Unre… - emilio_cozzi : RT @IIDEAssociation: È con grande piacere che annunciamo l’ingresso di @EpicGames nella famiglia di IIDEA. L’azienda sviluppatrice di @Unre… - ESLTeMPe : RT @IIDEAssociation: È con grande piacere che annunciamo l’ingresso di @EpicGames nella famiglia di IIDEA. L’azienda sviluppatrice di @Unre… - IIDEAssociation : È con grande piacere che annunciamo l’ingresso di @EpicGames nella famiglia di IIDEA. L’azienda sviluppatrice di… - GamingTalker : Epic Games Store, in arrivo tante funzionalità social, tra cui un sistema di party e gruppi -

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games

Everyeye Videogiochi

ha annunciato una serie di nuove funzionalità per il suo negozio virtuale per rendere più facile connettersi e giocare con gli amici. I profili dei giocatori, le chat di gruppo e uno ......Spiritfarer Campaign The Falconeer Campaign Publisher of the Year Coffee Stain Publishing Curve Digital Devolver Digital HumbleNo More Robots Raw Fury Team17 Storefront of the Year...Con un comunicato, IIDEA, Italian Interactive Digital & Entertainment Association, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha annunciato l’adesione all’associazione di ...IIDEA, Italian Interactive Digital & Entertainment Association, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, è lieta di annunciare l'adesione di Epic Games. Qualche dettaglio ...