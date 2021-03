Eduardo Scarpetta, chi è: età, carriera, vita privata e Instagram (Di giovedì 18 marzo 2021) Eduardo Scarpetta, giovane attore il cui trisavolo è l’indimenticato commediografo, vestirà i panni di Renato Carosone (altra icona artistica italiana e internazionale) nell’opera a lui dedicata in onda su Raiuno. Eduardo Scarpetta presterà il volto a Renato Carosone per interpretarlo a 100 anni dalla sua nascita. Questa è la scommessa della Rai, puntare sul 27enne L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 18 marzo 2021), giovane attore il cui trisavolo è l’indimenticato commediografo, vestirà i panni di Renato Carosone (altra icona artistica italiana e internazionale) nell’opera a lui dedicata in onda su Raiuno.presterà il volto a Renato Carosone per interpretarlo a 100 anni dalla sua nascita. Questa è la scommessa della Rai, puntare sul 27enne L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

mipiscio : Pensando di guardare il film su carosone per la mia dose di eduardo scarpetta - Kariswhoo : leggo qui che Eduardo Scarpetta ha lasciato il dubbio sul cambio cast dell’amica geniale e ragazzi spiace ma se è c… - PorroPaola : RT @altrogiornorai1: “Ho deciso di fare l’attore a 9 anni. Non ho mai avuto un piano b” Eduardo Scarpetta a #OggièUnAltroGiorno #CaroselloC… - lellavr55 : RT @ZeusMega: Bravo e intelligente Eduardo Scarpetta, spero che abbia una carriera piena di successi! Stasera ovviamente tutti a guardare #… - Claudia14494595 : RT @altrogiornorai1: “Renato #Carosone si è salvato la vita in mezzo al deserto suonando la fisarmonica” Eduardo Scarpetta protagonista del… -