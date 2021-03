Covid, doppia manifestazione a Milano: “La colpa è della Regione, ma il Sindaco deve protestare” (Di giovedì 18 marzo 2021) Gabriele Mariani, candidato Sindaco per Milano in Comune e Civica AmbientaLista, spiega a TPI le ragioni dell’iniziativa su vaccini e scuole Per quanto le spaccature a sinistra ormai da tempo non facciano più notizia, quella di Milano è decisamente una situazione insolita. Intanto perché Beppe Sala trova antagonisti solo sul lato mancino del ring, mentre sul candidato Sindaco del centrodestra c’è ancora nebbia fittissima. E poi anche perché giovedì 18 alle 18.00 si svolgerà l’ennesima manifestazione di protesta contro la gestione del Covid-19, ma non sotto la sede di Regione Lombardia come sempre avvenuto, bensì in Piazza della Scala, ovvero di fronte al Comune di Milano. Anzi: le manifestazioni annunciate all’ombra di Palazzo Marino ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021) Gabriele Mariani, candidatoperin Comune e Civica AmbientaLista, spiega a TPI le ragioni dell’iniziativa su vaccini e scuole Per quanto le spaccature a sinistra ormai da tempo non facciano più notizia, quella diè decisamente una situazione insolita. Intanto perché Beppe Sala trova antagonisti solo sul lato mancino del ring, mentre sul candidatodel centrodestra c’è ancora nebbia fittissima. E poi anche perché giovedì 18 alle 18.00 si svolgerà l’ennesimadi protesta contro la gestione del-19, ma non sotto la sede diLombardia come sempre avvenuto, bensì in PiazzaScala, ovvero di fronte al Comune di. Anzi: le manifestazioni annunciate all’ombra di Palazzo Marino ...

