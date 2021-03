Controlli rafforzati per Pasqua su assembramenti e spostamenti: le sanzioni previste (Di giovedì 18 marzo 2021) Redazione Money.it Una circolare del Viminale ha previsto l’intensificazione dei Controlli a Pasqua e a ridosso delle festività: sorvegliati speciali i centri cittadini, ma attenzione anche a spostamenti e assembramenti. Cosa si rischia? Una Pasqua blindata anche quest’anno: il Viminale ha inviato una circolare ai Prefetti per intensificare i Controlli a Pasqua. Con tutta Italia inserita in zona rossa il 3, 4 e 5 aprile, saranno concessi pochi spostamenti e non sarà possibile organizzare grigliate con gli amici. I posti di blocco, come spiega Money.it, si concentreranno soprattutto nei centri cittadini per evitare la formazione di assembramenti in strade, piazze, vie o parchi, mentre a ridosso delle festività i ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Redazione Money.it Una circolare del Viminale ha previsto l’intensificazione deie a ridosso delle festività: sorvegliati speciali i centri cittadini, ma attenzione anche a. Cosa si rischia? Unablindata anche quest’anno: il Viminale ha inviato una circolare ai Prefetti per intensificare i. Con tutta Italia inserita in zona rossa il 3, 4 e 5 aprile, saranno concessi pochie non sarà possibile organizzare grigliate con gli amici. I posti di blocco, come spiega Money.it, si concentreranno soprattutto nei centri cittadini per evitare la formazione diin strade, piazze, vie o parchi, mentre a ridosso delle festività i ...

