Comfort food | come dimezzare le calorie dei cibi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Comfort food

Linkiesta.it

Ilsono tutti quegli alimenti che mangiamo per coccolarci, tirarci su di morale, premiarci dopo una giornata faticosa. Spesso sono cibi calorici, ricchi di grassi e quindi nemici della linea ...... la perdita del lavoro (al nono posto con il 20%), e l aumento di peso (18%), problema sempre più diffuso dato che, chiusi in casa, quasi tutti ci siamo buttati sulMentre la maggior parte di noi si sta facendo in quattro per recuperare un tono di gambe decente dopo mesi e mesi di sedentarietà, serie tv e comfort food, c'é chi, come la splendida Caterina Balivo, ...Il comfort food sono tutti quegli alimenti che mangiamo per coccolarci, tirarci su di morale, premiarci dopo una giornata faticosa. Spesso sono cibi calorici, ricchi di grassi e quindi nemici della li ...