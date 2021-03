Come si esce da una pandemia (Di giovedì 18 marzo 2021) La lotta alla pandemia è stata ostacolata da una comunicazione paternalistica che ha preferito imporre divieti invece di fare una corretta informazione. Bisogna cambiare strategia, ed essere più ottimisti sui vaccini. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) La lotta allaè stata ostacolata da una comunicazione paternalistica che ha preferito imporre divieti invece di fare una corretta informazione. Bisogna cambiare strategia, ed essere più ottimisti sui vaccini. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Come esce Come si esce da una pandemia ... accusandole di spostare continuamente i paletti e lasciando intendere che ci stanno prendendo in giro: o i vaccini non sono buoni come dicono, insinuano queste persone, o il vero obiettivo delle ...

