Caso Astrazeneca | un sì e 5 miliardi | i vaccini ripartono

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’Ema sblocca oggi, il governo inietta domani 5nel piano. Sono questi i due pilastri da cui riparte Mario Draghi, nel tentativo di recuperare il tempo perso delle somministrazioni del vaccino finito sotto l’indice di esperti e opinione pubblica e oggi “riabilitato” e di dare quell’impulso alla campagna vaccinale che dovrebbe far raggiungere il tanto sbandierato obiettivo di 500mila dosi al giorno. “La sospensione diattuata lunedì con molti altri paesi europei è stata una decisione temporanea e precauzionale” spiega il premier, a Bergamo per commemorare l’anniversario delle vittime del Covid, assicurando che “qualunque sia la decisione dell’Ema la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità e gli stessi obiettivi”. Nel primo pomeriggio l’Agenzia del farmaco sblocca ...

